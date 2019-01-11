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من أميركا

ترامب يعتزم إدخال تعديلات على تأشيرة العمل

الرئيس ترامب

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيكشف قريبا عن تعديلات في قوانين تأشيرة H1-B التي تسمح للشركات بتوظيف أجانب في مهن متخصصة ومنحهم إقامة مؤقتة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر إن على حاملي هذه التأشيرة أن يطمئنوا لأن هذه التعديلات ستضمن سهولة الإجراءات وبقاءهم على الأراضي الأميركية، كما ستمنحهم إمكانية تقديم طلبات للحصول على الجنسية الأميركية.

وأكد ترامب على رغبته في تشجيع الأشخاص ذوي المهارات العالية على إيجاد فرص عمل في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن نظام تأشيرة H1-B يسمح للشركات الأميركية بتوظيف أجانب لسد الحاجة التي لا يغطيها سوق العمل في الولايات المتحدة ولا تمهد لحصول هؤلاء على الجنسية الأميركية.

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