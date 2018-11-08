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ترامب يعتزم ترشيح سفير جديد للعراق

ماثيو تولر

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح ماثيو تولر لمنصب سفير الولايات المتحدة في العراق.

وسيخلف تولر، حال تعيينه، دوغلاس سيليمان الذي أمضى قرابة عامين في منصب السفير ببغداد.

وتولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ 2014 وكان سفيرا سابقا لدى الكويت كما سبق له العمل بسفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض.

وسبق لتولر كذلك العمل في وزارة الخارجية كنائب مدير لمكتب شمال الخليج ومسؤولا بمكتب مصر. ويحمل السفير الجديد للعراق شهادة البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد.

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