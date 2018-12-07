ترامب يعتزم تعيين ناورت مندوبة في الأمم المتحدة

يعتزم الرئيس دونالد ترامب تعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة الجمعة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكة فوكس نيوز نقلا عن عدة مصادر أن ترامب سينشر تغريدة صباح الجمعة بشأن اختيار ناورت لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها نيكي هايلي التي أعلنت استقالتها في تشرين الأول/أكتوبر.

ويتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على تعيين ناورت (48 عاما) المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز".

وقال ترامب للصحافيين الشهر الماضي إنه "يتم التفكير فيها بشكل جدي" لتولي منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة. وأضاف "إنها ممتازة وتعمل معنا وتدعمنا منذ مدة طويلة".

وانضمت ناورت إلى وزارة الخارجية الأميركية في نيسان/أبريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو، وتمت تسميتها كقائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018.