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ترامب يطالب أوروبا باستعادة 800 داعشي اعتقلوا في سوريا

الرئيس ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة طلبت مِن بريطانيا وألمانيا وفرنسا استعادة أكثر من 800 مقاتل في تنظيم داعش اعتقلوا في سوريا بهدف محاكمتهم.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر "تويتر" أن القوات الأميركية ستضطر الى إطلاق سراحهم في حال رفضت تلك الدول تسلمهم محذرا من أن ذلك سيكون خيارا سيئا سيقود الى تسلل هؤلاء المقاتلين الى أوروبا.

وجدد ترامب التأكيد على أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا بعد الانتصار الكامل على خلافة داعش.

وأتبع ترامب تغريدته بأخرى قال فيها "لا نريد أن نرى مقاتلي داعش وقد تغلغلوا في أوروبا، حيث يتوقع أن يذهبوا، نحن نفعل وننفق كل ما باستطاعتنا.. وقد حان الوقت للآخرين أن يقوموا بواجبهم الذين هم قادرون على القيام به".

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