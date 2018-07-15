ترامب يصل إلى هلسنكي

وصل الرئيس دونالد ترامب رفقة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا مساء الأحد إلى العاصمة الفنلدية هلسنكي عشية القمة المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان في البدء لقاء ثنائيا مع المترجمين الفوريين فقط في القصر الرئاسي قبل أن ينضم إليهما أعضاء وفديهما على مائدة الغداء.

ويختتم اللقاء بمؤتمر صحافي مشترك.

وقال الرئيس الأميركي في تصريحات لشبكة "سي بي إس" إن سقف توقعاته منخفض إزاء لقائه مع بوتين، وأضاف "أذهب بتوقعات محدودة".

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ويأتي اللقاء فيما يستمر التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت عام 2016 واتهام عناصر في الاستخبارات الروسية بالتورط في القضية.

وقد تعهد ترامب بمناقشة الأمر في هلسنكي، وقال "سأطرح السؤال بالتأكيد"، مؤكدا أنه كان "متشددا مع روسيا أكثر من أي طرف آخر".

وتنفي روسيا أي تدخل في الانتخابات الأميركية.