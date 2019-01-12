وصف الرئيس دونالد ترامب السبت المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي، بـ"الكاذب" و"القمامة الفعلية"، و"الشرطي الفاسد"، بعد معلومات نشرتها نيويورك تايمز عن فتح "أف بي آي" تحقيقا عام 2017 لتحديد ما إذا كان ترامب عمل لحساب روسيا.

وفي رده على التقرير الصحافي، قال ترامب في تغريدة على "تويتر" "علمت للتو من نيويورك تايمز الفاشلة بأن مدراء أف بي آي السابقين الفاسدين، الذين تمت إقالتهم جميعا تقريبا أو إجبارهم على مغادرة الوكالة، فتحوا تحقيقا بشأني بدون سبب ولا دليل، بعدما أقلت جيمس كومي الكاذب والقمامة الفعلية".

وحسب نيويورك تايمز، فإن تحقيق "أف بي آي" سرعان ما دمج مع التحقيق الذي فتحه المدعي العام الخاص روبرت مولر حول شكوك تعاون بين موسكو وفريق ترامب الانتخابي عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية عام 2016.

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا تضمن شقين : واحد خاص بمكافحة التجسس وآخر جنائي، إثر قيام ترامب بإقالة مديره جيمس كومي في أيار/مايو 2017، حسب ما نقلت الصحيفة أيضا نقلا عن مصادر لم تكشفها.

والهدف من التحقيق الخاص بمكافحة التجسس كان معرفة ما إذا كان ترامب تعامل مع موسكو وهو يدرك ذلك أم لا، أما التحقيق الجنائي فكان حول إقالة جيمس كومي، حسب الصحيفة التي أوضحت أن من غير المعروف ما إذا كانت التحقيقات حول شق مكافحة التجسس لا تزال متواصلة حاليا.

وكشفت الصحيفة أيضا أن "أف بي آي" كانت لديه شكوك حول علاقات محتملة ربطت ترامب بروسيا منذ الحملة الرئاسية عام 2016، إلا أن المكتب لم يفتح تحقيقا إلا بعدما أقال ترامب كومي.

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق على الموضوع إثر اتصال من وكالة الصحافة الفرنسية.

- "دوامة كاملة" -وقال ترامب في تغريدة السبت إن "إف بي آي" كان "في دوامة كاملة (...) بسبب إدارة كومي السيئة".

واضاف "كانت إقالتي لجيمس كومي يوما عظيما بالنسبة لأميركا" مشيرا إلى أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق كان "شرطيا منحرفا يحميه صديقه المقرب بوب (أو روبرت) مولر".

وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض: "لقد أقيل جيمس كومي لأنه متحيز مأجور وفاقد للمصداقية (...) وفي الواقع، كان الرئيس ترامب متشددا (في مواقفه) من روسيا".

وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية مارك بومبيو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن "الفكرة الواردة في مقالة نيويورك تايمز ومفادها ان ترامب كان يشكل تهديدا لامن الولايات المتحدة، سخيفة في ذاتها ولا تستحق الرد".

أما كومي المستهدف الرئيسي بحملة ترامب فرد بتغريدة بسيطة استعاد فيها كلاما للرئيس الاميركي الاسبق فرانكلين روزفلت يقول فيها "أطلب منكم الحكم علي استنادا إلى الأعداء الذين صنعتهم".

المصدر: أ ف ب