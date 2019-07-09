ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بـ"الغبي جدا"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا"، مكررا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أن المفاوضات بشأن بريكست هي "كارثة".

وكتب ترامب على تويتر إن السفير "الذي فرضته المملكة المتحدة على الولايات المتحدة ليس شخصا نشعر بسعادة غامرة إزاءه، شخص غبي جدا".

وتابع ترامب ان "عليه (السفير) أن يتحدث إلى بلاده، ورئيسة الوزراء ماي، حول مفاوضاتهما الفاشلة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وألا ينزعج من انتقاداتي لمدى سوء التعاطي مع تلك المفاوضات".

وقال أيضا "أبلغت ماي بكيفية المضي في اتفاق بريكست. لكنها اختارت طريقتها الحمقاء ولم تكن قادرة على إنجازه. كارثة!"، مضيفا "لا أعرف السفير لكنني أبلغت بأنه مغرور أحمق".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم داروش بشدة إدارة ترامب.

وكان ترامب قد أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة "لن تجري بعد الآن" اتصالات مع السفير، لكن ماي سارعت إلى التعبير عن دعمها لداروش.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على دعمها الكامل للسفير البريطاني في واشنطن.



وفي تأكيد على الأزمة، وجد داروش نفسه غير مدعو لحفل عشاء في مقر وزارة الخزانة، أقيم على شرف أمير قطر الاثنين.