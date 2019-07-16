ترامب: لن نكون دولة شيوعية

واصل الرئيس دونالد ترامب توجيه انتقادات حادة لنائبات ديمقراطيات يعرفن بالتقدميات، ملمحا إلى أنهن يعملن في إطار أجندة يسارية، وقال في تغريدة الاثنين إن الولايات المتحدة "لن تكون أبدا بلدا اشتراكيا أو شيوعيا".

وكرر ترامب دعوته إلى النائبات الديمقراطيات بمغادرة البلاد إذا لم يكن سعيدات في داخله، وقال إن "الخيار خيارك، خيارك وحدك، فالأمر يتعلق بحب أميركا".

واتهم ترامب الإدارة السابقة بإساءة التعامل مع المهاجرين وكتب في تغريدة إن "إدارة ترامب بنت الأقفاص، وليس إدارة ترامب!"، داعيا الديمقراطيين إلى التصويت لصالح تغيير "القوانين السيئة للهجرة".

ويعد هذا ثالث هجوم لترامب خلال نحو 24 ساعة على نائبات ديمقراطيات وصفهن بأنهن من "اليسار المتشدد" وقال إن عليهن "طلب المغفرة من بلادهن".

وأثارت تغريدات الرئيس موجة من الانتقادات الشديدة من مسؤولين من الحزب الديمقراطي قالوا إنه يحض على الكراهية ضد الأجانب.