Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ترامب يستقبل السيسي في أبريل

الرئيس ترامب مع السيسي خلال لقاء في 2018

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من نيسان/أبريل لبحث "التعاون العسكري والاقتصادي ومكافحة الإرهاب" بين البلدين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب"، بالإضافة إلى "التكامل الاقتصادي الإقليمي والدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

وتعد مصر أحد أبرز شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

واستفادت القاهرة منذ عام 1980 من مساعدات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG