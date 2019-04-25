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ترامب يستضيف نظيره الصيني قريبا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفقة الرئيس الصيني شي جين بينغ

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه سيستضيف نظيره الصيني جي جينبينغ في البيت الأبيض قريبا.

وقد يمهد اللقاء لعقد اتفاق تجاري بين البلدين.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن وزير الخزانة ستيفن منوشن والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر سيسافران إلى بكين لعقد مباحثات حول الخلاف التجاري بين البلدين الذي أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة.

وتتفاوض الولايات المتحدة والصين بشكل مكثّف منذ بداية كانون الثاني/يناير بغية التوصل إلى اتفاق تجاري واسع النطاق يسمح بإنهاء الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية لإجبار بكين على إنهاء ممارسات وُصِفت بغير النزيهة.

وتسعى إدارة ترامب لخفض العجز التجاري الهائل مع الصين والحد من الدعم الصيني لشركات الدولة.

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