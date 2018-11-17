كاليفورنيا.. هواء رديء وجوناثان يبحث عن أخيه

وقف جوناثان كلارك واضعا يده فوق رأسه، عاجزا عن الكلام أمام ما تبقى من رماد وقطع كساها السواد على قطعة أرض محروقة كانت قبل أيام قليلة عبارة عن منزله الذي يسكنه في باراديس في ولاية كاليفورنيا الأميركية التي تعرضت لحريق هو الأسوأ والأكثر دموية ودمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

​لا يبحث كلارك عن خسائر بيته، لكن اهتمامه الآن ينصب على العثور على شقيقه موريس وابن أخيه البالغ من العمر ست سنوات، والذين لم يكن لديه أي أخبار عنهما منذ بدء الحريق في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

ومعظم الوفيات نجمت عن الحريق "كامب فاير" في بلدة بارادَيس وجوارها.

بعد أن ابتلع كلارك صدمته الأولى بصعوبة، بدأ يتحرك وسط بحر الركام الذي خلفه الحريق الذي أودى بحياة 71 شخصا.

وارتفع عدد المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح شمال كاليفورنيا إلى أكثر من 1000 شخص الجمعة بعد أن كان العدد 631 شخصا الخميس، مع تلقي السلطات المزيد من البلاغات بشأن مفقودين وبعد مراجعة اتصالات الطوارئ التي وردت عند اندلاع الحريق.

ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت إلى ركام 26 ألف نسمة وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.

وقالت السلطات إن حريق "كامب فاير" أتى على 59 ألف هكتار من الأراضي وبحلول الجمعة كان قد تم احتواؤه بنسبة 50 بالمئة.

وأضافت أن 47200 شخص تم إجلاؤهم في أعقاب الحريق فيما يقيم نحو 1200 في مراكز إيواء.

وشهدت باراديس التي يسكنها العديد من المتقاعدين خريفا جافا غير معتاد.

وروى الأهالي قصصا مرعبة عن فرارهم من النيران سيرا حاملين القليل من الحاجيات.

وفر آخرون بسيارات وسط سحب الدخان والنار فيما كانت ألسنة اللهب تلامس سياراتهم على الطرق التي انتشرت فيها سيارات مهجورة.