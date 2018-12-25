ترامب يرهن فتح الحكومة بالتوافق على الجدار

حذر الرئيس دونالد ترامب من استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب إن تلبيه مطلبه بتمويل الجدار ضروري لحل الأزمة، وأضاف إثر لقاء مع القوات الأميركية في الخارج عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لتهنئتهم بعيد الميلاد "لا أستطيع أن أخبركم متى سيعاد فتح الحكومة حتى (نتوافق) على الجدار. إنه سيحول دون تدفق الناس والمخدرات إلى بلادنا. ببساطة، من دون جدار، لا فتح للحكومة".

ويوم الاثنين قال ترامب في تغريدة إنه أعطى عقدا لبناء 115 ميلا من الجدار في تكساس، وأضاف "نحن بالفعل نبني ونجدد عدة أميال من الجدار. يجب على الديمقراطيين وقف الإغلاق وإكمال التمويل، مليارات الدولارات والأرواح ستنقذ" إذا ما أنجز الجدار.

على صعيد آخر، جدد ترامب تحميل الاحتياطي الفدرالي مسؤولية التوترات في سوق الأسهم.

وقال إن وزير الخزانة ستيفن منوشن "رجل ذكي وموهوب جدا"، لكنه ومدراءه التنفيذين يرفعون أسعار الفائدة بـ"سرعة كبيرة".

وأعرب ترامب عن ثقته في الشركات الأميركية ودعا المستثمرين إلى مواصلة "شراء الأسهم" وعدم القلق مما يجري في سوق المال.