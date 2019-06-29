ترامب يسمح بتوريد معدات أميركية لهواوي

أعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي، في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، عزمه السماح مجددا للشركات الأميركية بتوريد معدات لشركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.

وأوضح ترامب "نتحدث عن تجهيزات لا تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي".

وكانت الإدارة الأميركية قد أدرجت الشهر الماضي هواوي على قائمة الكيانات الممنوعة من الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة من دون إذن واشنطن.

ورحبت الصين بقرار رفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأميركية لشركة هواوي، ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن أحد الممثلين الخاصين بوزارة الشؤون الخارجية الصينية قوله للصحفيين "نرحب بتصريح ترامب".

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية جديدة على الصين، أو ترفع الرسوم الموجودة بالفعل، في الوقت الراهن على الأقل.