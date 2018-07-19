ترامب يرفض طلب بوتين استجواب أميركيين

رفض الرئيس دونالد ترامب الخميس طلب نظيره الروسي فلاديمير بوتين السماح لمسؤولين روس باستجواب سفير أميركي سابق ومواطنين أميركيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس ترامب لا يوافق على اقتراح بوتين.

وكان بوتين قد اقترح السماح لمسؤولين في وزارة العدل الأميركية بالتوجه إلى بلاده لاستجواب 12 مواطنا روسيا تتهمهم السلطات الأميركية بالتورط في التدخل في انتخابات 2016 في الولايات المتحدة، مقابل السماح لمسؤولين روس باستجواب المبعوث الأميركي السابق لدى موسكو مايكل مكفول وآخرين.

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وقبل أيام وجهت هيئة محلفين فدرالية أميركية اتهامات إلى 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية أثرت على انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة.