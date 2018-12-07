Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ترامب يرشح وزيرا جديدا للعدل

ويليام بار - المرشح لمنصب وزير العدل الأميركي- سوشيال ميديا

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه اختار الشخصية التي ستشغل منصب وزير العدل في تغيير جديد في إدارته.

وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير العدل السابق وليام بار لشغل المنصب مرة أخرى، ويجب أن يقر مجلس الشيوخ هذا الترشيح.

وقال أيضا إنه سيعلن السبت تغييرا آخر في منصب كبير.

وأضاف الرئيس ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض "سيتعلق الأمر بهيئة الأركان المشتركة، الخلافة".

وكان الرئيس ترامب أعلن الجمعة كذلك تعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ويجب أيضا أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين ناورت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز".

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG