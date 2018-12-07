ترامب يرشح وزيرا جديدا للعدل

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه اختار الشخصية التي ستشغل منصب وزير العدل في تغيير جديد في إدارته.

وأضاف ترامب أنه سيرشح وزير العدل السابق وليام بار لشغل المنصب مرة أخرى، ويجب أن يقر مجلس الشيوخ هذا الترشيح.

وقال أيضا إنه سيعلن السبت تغييرا آخر في منصب كبير.

وأضاف الرئيس ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض "سيتعلق الأمر بهيئة الأركان المشتركة، الخلافة".

وكان الرئيس ترامب أعلن الجمعة كذلك تعيين الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ويجب أيضا أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين ناورت المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز".