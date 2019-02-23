رشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السفيرة الأميركية لدى كندا، كيلي نايت كرافت، لاستلام منصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلفاً لنيكي هيلي.

وكان ترامب قد غرد قائلاً "إنه من دواعي سروري أن أعلن عن ترشيح كيلي نايت كرافت، سفيرتنا الحالية لدى كندا، لتسلم منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. قامت كيلي بأداء مبهر بتمثيل أمتنا، ولا شك لدي بأن بلادنا، تحت قيادتها، ستحظى بأعلى مستويات التمثيل. مبروك لكيلي ولكامل عائلتها!".

وعلقت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، على تغريدة ترامب "مبروك لكيلي كرافت. لقد أبلت حسناً بتمثيلها للولايات المتحدة في كندا، ونعلم أنها ستكون صوتاً قوياً لأميركا في الأمم المتحدة".

وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها، ستشغل كرافت المنصب الذي شغر أواخر العام الماضي باستقالة نيكي هيلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية والنجمة الصاعدة في الحزب الجمهوري.

وجاء ترشيح كرافت بعد أسبوع على سحب التداول بخيار ترامب السابق لمذيعة "فوكس نيوز" السابقة والمتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، وسط انتقادات بأنها تفتقر إلى الثقل المطلوب لهذا المنصب الدبلوماسي الرفيع.

وأثنى وزير الخارجية مايك بومبيو سريعا على هذا الترشيح.

وقال في بيان "السفيرة كرافت كانت مدافعة رائعة عن الأمن القومي والمصالح الاقتصادية (الأميركية) في كندا، وهي مؤهلة جدا لتقوم بالعمل نفسه في الأمم المتحدة".

وكانت كرافت داعمة قوية للرئيس جورج دبليو. بوش الذي عيّنها عندما كان رئيسا كمندوبة بالتناوب لدى الأمم المتحدة حيث مثّلت واشنطن في اجتماعات المنظمة الأممية.

وكيلي كرافت البالغة 56 عاما هي امرأة أعمال من كنتاكي، متزوجة من جو كرافت الذي يرأس شركة تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم في شرق الولايات المتحدة، وقدرت مجلة فوربس ثروته عام 2012 بنحو 1,4 مليار دولار.

وعام 2017 عينت كيلي كرافت، التي تعتبر من المتبرعين الرئيسيين للحزب الجمهوري، كسفيرة للولايات المتحدة لدى كندا، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وذكرت منظمة "أوبن سيكريتس" التي تعنى بتحري المال في عالم السياسة أن جو كرافت تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق حفل تنصيب ترامب عام 2017، وبمبلغ يصل الى 371 ألف دولار لمرشحين جمهوريين خلال الانتخابات النصفية عام 2018.