ترامب يربط نجاح اتفاق المكسيك بالتزامها بتعهداتها

ربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت نجاح اتفاق مع المكسيك جنب الجارة الجنوبية رسوما جمركية جديدة، بأن تؤدي مكسيكو دورها في التصدي للهجرة عبر حدودها.

وأطلق ترامب صباح السبت تغريدة جاء فيها أن "مكسيكو ستبذل جهدا كبيرا، وإن فعلت ذلك، سيكون الاتفاق ناجحا جدا لكل من الولايات المتحدة والمكسيك".

وكانت المكسيك قد وافقت في الاتفاق الذي تم إعلانه ليل الجمعة على تعزيز سياستها القاضية باستعادة المهاجرين المتحدرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور فيما تدرس الولايات المتحدة طلباتهم للجوء.

بدورها تمكنت المكسيك من تفادي اقتراح لطالما رفضته ينص على درس طلبات اللجوء على أراضيها قبل وصول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وتوصل المسؤولون الأميركيون والمكسيكيون إلى الاتفاق بعد مفاوضات شاقة جرت في وزارة الخارجية الأميركية واستمرت ثلاثة أيام.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية نسبتها خمسة في المئة على السلع المكسيكية كافة اعتبارا من الاثنين.

ولوح الرئيس الأميركي، الذي جعل من التشدد في موضوع الهجرة أحد عناوين حملته الانتخابية، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية حتى 25 في المئة ما لم تشدد مكسيكو تدابيرها بحق المهاجرين من غير مقدمي طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وتصدر المكسيك إلى الولايات المتحدة سلعا بقيمة 350 مليار دولار سنويا.