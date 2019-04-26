ترامب يدعو الأميركيين لتطعيم أبنائهم

قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إن على أولياء الأمور الأميركيين تطعيم أبنائهم لمنع انتشار مرض الحصبة.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض إنه يتعين على المواطنين "أخذ جرعاتهم"، مشددا على أن التطعيمات "في غاية الأهمية" مشيرا إلى أن مرض الحصبة "ينتشر الآن بالفعل".

يذكر أن عدد حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوياته في 25 عاما، إذ وصلت الإصابات إلى قرابة 700 حالة هذا العام في 22 ولاية.

وتعزا إعادة ظهور المرض القاتل إلى حد بعيد إلى معلومات مضللة تدفع آباء إلى الانصراف عن التطعيمات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في عام 2000 القضاء على الحصبة بشكل كامل.