ترامب يدعم مشروع قانون لإصلاح السجون

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء تأييده مشروع قانون تم التوصل إليه بين أعضاء الكونغرس لإصلاح السجون.

وقال الرئيس في كلمة من البيت الأبيض حضرها مساعدون له ومشرعون، إنه يدعم مشروع قانون "خطوة أولى" الذي تم التوصل إليه من قبل الحزبين الرئيسيين، ورأى أنه "سوف يجعل المجتمع أكثر أمنا ويعطي السجناء السابقين فرصة أخرى بعد أن قضوا فترة عقوبتهم".

وأضاف أن الجميع سيستفيد "إذا كان السجناء السابقون قادرين على إعادة دخول المجتمع كمواطنين منتجين يحترمون القانون".

وأشار إلى أن إدارته عملت مع أعضاء الكونغرس خلال العامين الماضيين على التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وفي تغريدة على تويتر بعد الكلمة أكد الرئيس ترامب أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي عملا معا لمواجهة هذه المسألة الحاسمة.

وحضر الإعلان جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره، الذي اعتبر قضية إصلاح النظام القضائي أولوية له.

ويدعم هذا المقترح جهود إعادة تأهيل السجناء، ويمنح القضاة مزيدا من السلطة التقديرية عند إصدار الأحكام على الجناة غير العنيفين، ولا سيما في جرائم المخدرات.