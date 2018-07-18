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ترامب يحمل بوتين مسؤولية التدخل الروسي في الانتخابات

الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة هلسنكي

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إنه يحمل نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا المسؤولية عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة عام 2016.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة (سي.بي.إس نيوز): "مثلما أعتبر نفسي مسؤولا عما يحدث في هذه الدولة فبالتأكيد، واستنادا إلى صفة رئيس الدولة، يتعين تحميله المسؤولية".

وكان ترامب قال سابقا إنه يقبل النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز الأربعاء إن "التهديد الروسي" لا يزال قائما، مشيرة إلى أن "الرئيس وإدارته يقومان بعمل شاق للتأكد من عدم قدرة روسيا على التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في الماضي".

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