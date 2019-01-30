ترامب: أجهزة الاستخبارات مخطئة بشأن إيران

انتقد الرئيس دونالد ترامب تقييم أجهزة الاستخبارات الأميركية للتهديدات الإيرانية، واصفا إياها بالساذجة والسلبية.

وحذر ترامب في تغريدة عبر تويتر من خطر إيران معتبرا أن انهيار اقتصاد هذا البلد هو العامل الوحيد الذي يحجم مساعيه لتطوير برامجه النووية والصاروخية.

وأضاف ترامب أن إيران في بداية فترة رئاسته "كانت تسبب المشكلات في عموم الشرق الأوسط وغيره، ومنذ إنهاء الاتفاق النووي معها، صاروا مختلفين كثيرا، لكنهم لا يزالون مصدرا للخطر والنزاع".

وتأتي انتقادات ترامب لأجهزة الاستخبارات بعد يوم من تقرير قدمه مدراء أجهزة الاستخبارات جاء مغايرا لتقييم الرئيس المتفائل.

وفي جلسة حول التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ناقض المسؤولون تأكيدات ترامب بأن تنظيم الدولة الإسلامية قد هُزم، وأنه يمكن إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

كما طعنوا في زعم الرئيس بأن طهران تسعى بنشاط إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو التبرير الذي استخدمه ترامب للانسحاب العام الماضي من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع عدة دول في 2015.

وأكد مدراء الاستخبارات مجددا أنهم يعتقدون أن روسيا تدخلت لصالح ترامب في انتخابات الرئاسة 2016، وهو ما نفاه الرئيس مرارا.

وشدد الرئيس الأميركي أن إيران لا تزال "تختبر صواريخ (كما حصل الأسبوع الماضي)".