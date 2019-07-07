ترامب: إيران تخصب اليورانيوم لسبب واحد

حذر الرئيس دونالد ترامب الأحد إيران من خرقها الوشيك للحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الكبرى.

وقال ترامب للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرسي "على إيران أن تكون حذرة، لأنها تقوم بالتخصيب لسبب واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب، لكنه ليس جيدا، من الأفضل أن يكونوا حذرين".

وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق الأحد أن إيران ستواجه مزيدا من العقوبات ردا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.

وأشار إلى أن التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات، وأن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدا أكبر للعالم.

وأكدت إيران الأحد أنها باشرت تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى "خلال 60 يوما".