ترامب يحذر أوبك من التلاعب بالنفط

اتهم الرئيس دونالد ترامب الأحد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بالتلاعب بأسواق النفط العالمية وطالبها بضرورة التوقف عن ذلك.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، ردا على سؤال عما إذا كان هناك من يتلاعب بأسواق النفط، إن "أوبك تفعل، والأفضل لها أن تتوقف عن ذلك لأننا نحمي تلك الدول، كثير من تلك الدول. أوبك تتلاعب".

وتأتي تصريحات الرئيس على خلفية ارتفاع في أسعار النفط العالمية.

وكانت "أوبك" وشريكاتها المنتجة الأخرى للنفط وبينها روسيا، قد أقرت الشهر الماضي زيادة إنتاج النفط الخام بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من تموز/يوليو.

وجاء القرار بعد تزايد الشكاوى لدى دول مستهلكة رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند والصين من ارتفاع الأسعار.