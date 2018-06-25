ترامب يستقبل العاهل الأردني في البيت الأبيض

يجري الرئيس دونالد ترامب الاثنين محادثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في البيت الأبيض تتناول عدة ملفات، على رأسها الإرهاب وإيران والأزمة السورية وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال البيت الأبيض إن الملكة رانيا سترافق الملك عبد الله خلال الزيارة.

ومن المقرر أن يجري الملك عبد الله خلال زياته إلى الولايات المتحدة لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس.

وكان مستشار الرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر قد التقى العاهل الأردني الأسبوع الماضي في إطار جولة قام بها إلى المنطقة قبيل الكشف عن خطة سلام جديدة مرتقبة.