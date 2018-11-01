ترامب يجري محادثات 'جيدة جدا' مع الرئيس الصيني حول التجارة

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا" مع نظيره الصيني شي جينبينغ تناولت عدة ملفات على رأسها النزاع التجاري بين البلدين.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر "لقد أجريت لتوي نقاشا مطولا وجيدا جدا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. لقد تحدثنا عن مواضيع عديدة مع التركيز بشدة على التجارة".



وأضاف الرئيس الأميركي أن المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين "تتقدم بسلاسة" وأنه اتفق مع الزعيم الصيني على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة الـ20 المقررة في بوينوس أيرس في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2018



وقال الرئيس الأميركي في تغريدته أيضا إن المحادثة تطرقت لملف كوريا الشمالية ووصف النقاش في هذا الإطار بأنه كان "جيدا".