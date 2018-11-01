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ترامب يجري محادثات 'جيدة جدا' مع الرئيس الصيني حول التجارة

الرئيس الأميركي ترامب

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا" مع نظيره الصيني شي جينبينغ تناولت عدة ملفات على رأسها النزاع التجاري بين البلدين.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر "لقد أجريت لتوي نقاشا مطولا وجيدا جدا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. لقد تحدثنا عن مواضيع عديدة مع التركيز بشدة على التجارة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن المحادثات حول المسائل التجارية بين البلدين "تتقدم بسلاسة" وأنه اتفق مع الزعيم الصيني على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة الـ20 المقررة في بوينوس أيرس في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.


وقال الرئيس الأميركي في تغريدته أيضا إن المحادثة تطرقت لملف كوريا الشمالية ووصف النقاش في هذا الإطار بأنه كان "جيدا".

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