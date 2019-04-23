ترامب يقوم بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة

يقوم الرئيس دونالد ترامب بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران/يونيو المقبل.

وأعلن قصر باكنغهام الثلاثاء عن الزيارة ثم أكدها البيت الأبيض في وقت لاحق.

وكتبت السفارة الأميركية في لندن على حسابها في تويتر إن "الرئيس ترامب قبل رسميا دعوة الملكة إليزابيث للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة في حزيران/يونيو".

وخلال زيارة الدولة هذه، التي ستكون الأولى لترامب إلى المملكة المتحدة، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وسيشارك ترامب في حفل في بورتسموث جنوبي بريطانيا، لإحياء الذكرى السنوية الـ75 لإنزال الحلفاء في السادس من حزيران/يونيو 1944، قبل أن يتوجه إلى نورماندي في فرنسا لحضور احتفال آخر.

وبالنسبة إلى ماي، فإن "زيارة الدولة هذه فرصة لتعزيز علاقتنا الوثيقة فعلا في مجالات مثل التجارة والاستثمار والأمن والدفاع".

كما تعتزم رئيسة الوزراء "بحث الروابط التي سيتم بناؤها في السنوات المقبلة" مع حليفها الأميركي، في حين تواجه بلادها صعوبات للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما قرر البريطانيون في استفتاء عام 2016.

وأكد البيت الأبيض أن الزيارة "ستعيد تأكيد العلاقة الدائمة والمميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وكان خروج بريطانيا مقررا أصلا في 29 آذار/مارس، لكن تم تأجيله أول الأمر إلى 12 نيسان/أبريل، ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.