ترامب عن فنزويلا: كل الخيارات متاحة

قال الرئيس دونالد ترامب في كلمة أمام حشد جماهيري الاثنين في فلوريدا إن "كل الخيارات متاحة" حيال انتقال السلطة في فنزويلا.

وأوضح ترامب في الكلمة التي ألقاها بميامي: "نسعى لانتقال سلمي للسلطة في فنزويلا لكن كل الخيارات متاحة".

واتهم الرئيس الأميركي الحكومة الكوبية بدعم نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو واصفا الأخير بأنه "دمية بيد كوبا".

وأضاف أن "شعب فنزويلا يقف دفاعا عن الديمقراطية والحرية، والولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب فنزويلا".

وأكد أن "أميركا تفخر بأنها أول دولة اعترفت بشرعية غوايدو".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو أعلن الشهر الماضي نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد استنادا إلى مواد الدستور.

وشن ترامب هجوما على الاشتراكية والشيوعية في خطابه قائلا إن الاشتراكية دمرت فنزويلا وإن "أيام الاشتراكية والشيوعية أصبحت معدودة ليس فقط في فنزويلا بل في نيكاراغوا وكوبا كذلك".