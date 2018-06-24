Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
من أميركا

ترامب يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين 'فورا'

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية "يجب إعادتهم على الفور من حيث أتوا ومن دون أي إجراءات قضائية".

وكتب ترامب على تويتر "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا"، مضيفا "عندما يأتي شخص ما، علينا إعادته من حيث أتى على الفور من دون قضاة أو قضايا في المحاكم".

وتابع أن "نظام الهجرة الحالي هو عبارة عن استهزاء بسياسة الهجرة الجيدة والقانون والنظام".

وكتب أيضا أن سياسة الهجرة الأميركية الحالية غير عادلة بالنسبة للأفراد الذين اتبعوا الطرق القانونية ولا يزالون ينتظرون منذ سنين، مضيفا أن الهجرة "يجب أن تكون مبنية على الاستحقاق- نحتاج إلى أشخاص سيساعدون في جعل أميركا عظيمة مجددا".

ويسمح القانون الأميركي بالترحيل السريع للمهاجر إذا ألقي القبض عليه في نطاق 160 كيلومترا من الحدود وخلال أقل من 14 يوما من دخوله البلاد، أما طالبو اللجوء فيتعين منحهم فرصة لسماع مبررات طلبهم.

Back to top
XS
SM
MD
LG