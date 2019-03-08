بسبب ترامب.. مدير آبل يغير اسمه على تويتر

أقدم الرئيس التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك" على تغيير اسمه على تويتر وذلك بعد يومين من زلة لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ناداه باسم "تيم آبل" خلال اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء.

وتغير اسم المدير التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الأميركي على تويتر الخميس من "تيم كوك" إلى تيم متبوعا بتفاحة شعار شركة آبل.

ومن الناحية العملية يمكن فقط لمستخدمي أجهزة آبل مشاهدة هذا التغيير، أما أولئك الذين يستخدمون هواتف بنظام "آندرويد" أو أنظمة تشغيل "ويندوز" فسيرون مربعا فارغا فقط بعد اسم تيم.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينادي فيها الرئيس ترامب مدراء تنفيذيين بأسماء شركاتهم، فقد أشار العام الماضي إلى مارلين هيوسون المديرة التنفيذية لشركة "لوكهيد مارتن" باسم "مارلين لوكهيد".