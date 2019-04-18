ترامب يتوقع منافسه في 2020

قال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة إذاعية الأربعاء إن فرص السيناتور بيرني ساندرز أكبر لمنافسته في انتخابات الرئاسة عام 2020.

لكن الرئيس لم يستبعد أيضا في المقابلة التي أجريت مع إذاعة SiriusXM أن يواجه عمدة مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا بيت بوتيجيدج.

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واستبعد ترامب وصول نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي أشارت استطلاعات رأي إلى أنه وساندرز الأوفر حظا.

وقال عن بايدن إنه "1 في المئة فقط" من بايدن الذي كان في السابق.

وأضاف أنه "سيكون من المثير للاهتمام رؤية الأمور تتكشف".

وهؤلاء الثلاثة ضمن قائمة طوية لمرشحين أعلنوا نيتهم خوض المعركة الانتخابية ضد ترامب، من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن غيليبراند، وعضو مجلس النواب عن هاواي تولسي غابارد وجوليان كاسترو وزير الإسكان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.