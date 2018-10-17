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ترامب يتوقع ظهور الحقيقة بشأن خاشقجي بنهاية الأسبوع

الرئيس دونالد ترامب

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أنه يتوقع أن تظهر "بحلول نهاية الأسبوع" الحقيقة بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره بعد دخوله قنصليه بلاده في اسطنبول حيث يعتقد مسؤولون أتراك أنه قتل بأمر من الرياض.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن قضية الصحافي المفقود "سنعرف (الحقيقة) على الأرجح بحلول نهاية الأسبوع"، وذلك بعيد إعلانه أن بلاده بحاجة إلى المملكة في الحرب على الإرهاب.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة ربما تكون لديها فيما يتصل باختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأوضح ترامب أنه لا يحاول توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء خاشقجي، وذلك بعد يوم من تحذيره من افتراض أن القادة السعوديين مدانون في القضية إلى أن تثبت براءتهم.

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