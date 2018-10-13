ترامب يتوعد السعودية إن ثبت تورطها بقضية خاشقجي

توعد الرئيس دونالد ترامب السعودية "بعقوبات صارمة" في تبث تورطها في قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وأدلى ترامب بالتصريحات في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي يبث على قناة سي بي أس الأميركية، حيث بثت القناة مقطعا منها السبت.

وقال ترامب "إن السعوديين قد يكونوا وراء اختفاء خاشقجي، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الولايات المتحدة ستوقع عقوبة قاسية". مؤكدا أن الأمر "خطير للغاية لأن هذا الرجل يعمل مراسلا" صحافيا.

وأضاف ترامب لا أحد يعرف الحقيقة حتى الآن، لكن ربما سيكون بمقدورنا أن نعرف، هناك تحقيق بشكل قوي "سنكون منزعجين وغاضبين" إن حدث ذلك فعلا. "حتى الآن هم (السعوديون) نفوا ذلك بشدة".

وفي رده على سؤال حول تفاصيل الاتصال الذي جرى بين مستشاره جاريد كوشنير وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول القضية، قال ترامب " لقد نفوا الأمر، بكل طريقة يمكن تخيلها"، وفي المستقبل غير البعيد "سنعرف ونجيب".

وحول خيارات الإدارة الأميركية في حال ثبت تورط الإدارة الأميركية في القضية، قال ترامب إن السعودية طلبت شراء أسلحة، "وكل واحد في العالم يريد هذه الصفقة، روسيا تريدها والصين تريدها، نحن أيضا نريدها وقد حصلنا عليها"، مبينا أنه لا يريد أن تتأثر الوظائف في الولايات المتحدة.

لكن ترامب قال إن هناك طرقا أخرى "للعقاب" واصفا الكلمة بـ"القاسية" لكنها حقيقة.

وستبث القناة الأميركية المقابلة كاملة الأحد.

وفُقد أثر خاشقجي، وهو كاتب مقالات رأي سعودي في صحيفة "واشنطن بوست" وناقد لبلاده، منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول لإتمام أوراق تتعلق بزواجه المقبل من تركية.

وتؤكد السلطات التركية أن خاشقجي لم يغادر القنصلية. وقال مسؤولون أتراك إنه "قُتل" في القنصلية، وهي معلومات نفتها الرياض نهاية الأسبوع الماضي.

ودانت السعودية ما تبثه وسائل إعلام من تقارير تتهم المملكة بالوقوف وراء قضية اختفاء خاشقجي، مؤكدة أنها تتعاون مع السلطات التركية على أعلى المستويات لكشف الحقيقة.