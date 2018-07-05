ترامب يتهم أوبك بالاحتكار: 'خفضوا الأسعار فورا'

انخفضت أسعار النفط فجر الخميس بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض فوري للأسعار.

وسجل خام برنت انخفاضا بـ0.7 في المئة في التعاملات الآجلة إلى 77.69 دولار للبرميل. يأتي ذلك بعد يومين متوالين من صعود الأسعار.

وكان ترامب اتهم "أوبك" بدفع أسعار الوقود للارتفاع.

وفي تغريدة عبر موقع تويتر، قال ترامب إنه يجب على أوبك التي وصفها بالمحتكرة أن تتذكر أن أسعار الوقود مرتفعة وأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للمساعدة.

وأضاف ترامب أن أوبك تدفع الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها، مقابل القليل جدا من الدولارات، مطالبا إياهم بتخفيض الأسعار فورا.