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ترامب: أتطلع لعقد لقاء ثان مع بوتين

الرئيس ترامب والرئيس الروسي بوتين خلال المؤتمر الصحافي

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يتطلّع لعقد "لقاء ثان" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتطبيق كثير من الأشياء التي نوقشت، منها وقف الإرهاب وأمن إسرائيل والشرق الأوسط وانتشار السلاح النووي وغيره من الملفات.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "القمة مع روسيا حققت نجاحا كبيرا، إلا بالنسبة لعدو الشعب الحقيقي، وسائل الأخبار الكاذبة".

وتابع أن لتلك الملفات "الكثير من الأجوبة بعضها سهل وبعضها صعب، ولكن يمكن حلها جميعا".

حديث ترامب يأتي في ظل تصاعد الانتقادات لمخرجات القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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