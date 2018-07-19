ترامب: أتطلع لعقد لقاء ثان مع بوتين

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يتطلّع لعقد "لقاء ثان" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتطبيق كثير من الأشياء التي نوقشت، منها وقف الإرهاب وأمن إسرائيل والشرق الأوسط وانتشار السلاح النووي وغيره من الملفات.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "القمة مع روسيا حققت نجاحا كبيرا، إلا بالنسبة لعدو الشعب الحقيقي، وسائل الأخبار الكاذبة".

وتابع أن لتلك الملفات "الكثير من الأجوبة بعضها سهل وبعضها صعب، ولكن يمكن حلها جميعا".

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

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....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

حديث ترامب يأتي في ظل تصاعد الانتقادات لمخرجات القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.