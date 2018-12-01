ترامب يتطلع إلى قمة ثانية مع كيم

أكد الرئيس دونالد ترامب في لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن عزمه عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة الصيف الفائت، حسب البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب مون أكدا خلال اللقاء على هامش قمة العشرين في بوينوس أيرس "التزامهما بتحقيق نزع السلاح النووي في شكل نهائي وكامل يمكن التحقق منه".

وتابعت أنهما اتفقا على الحاجة إلى "الحفاظ على تطبيق مشدد للعقوبات القائمة كي تتأكد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) أن نزع السلاح النووي هو المسار الوحيد".

لكن ترامب أوضح أنه يود متابعة قمة سنغافورة مع كيم، إذ يحاول إقناع نظام بيونغ يانغ بالتخلي عن برامج تسلحه النووية والبالستية.

وقالت ساندرز إن "الرئيس ترامب بحث رغبته في عقد قمة أميركية كورية شمالية ثانية"، وتابعت أن الزعيمين "أكدا التزامها تنسيق الخطوات المقبلة بإحكام".

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن يون يونغ-تشان المتحدث باسم مون، قوله إن ترامب "طلب أن تنسق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإحكام تعاونهما حتى تكون القمة القادمة معلما تاريخيا آخر في عملية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

والشهر الفائت، تم تأجيل لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وكيم يونغ شول أحد أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، مع إصرار بيونغ يانغ على أن تتخذ واشنطن خطوات لتخفيف العقوبات قبل المضي في المفاوضات.