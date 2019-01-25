ترامب يعلن التوصل لاتفاق ينهي الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة التوصل لاتفاق بين الإدارة الأميركية والكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي أنه سيوقع على قانون "يعيد فتح الحكومة حتى 15 شباط/فبراير".

وأوضح أنه سيكون هناك "اتفاق حول أمن الحدود سنحوله إلى قانون".

وحث الرئيس كلا من الجمهوريين والديمقراطيين على التوصل إلى أتفاق يضمن أمن الحدود قبل 15 فبراير".

تحديث (19:30 تغ)

تدرس الإدارة الأميركية ومجلسي النواب والشيوخ مقترحا لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة بشكل مؤقت، حسب ما علمت "الحرة" من مصادر مطلعة.

وقال مراسل الحرة في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتجه نحو تبني مقترح من الكونغرس لتمويل الحكومة حتى 15 شباط/فبراير.

وأضاف أن المفاوضات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدأت من أجل الاتفاق على تمويل للأمن الحدودي ضمن ميزانية وزارة الأمن الداخلي.

وأوضح مصدر في الكونغرس الأميركي أنه يتم العمل حاليا على مسودة مشروع قانون يعيد فتح الحكومة من دون تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.