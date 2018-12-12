ترامب يؤكد دعمه لبن سلمان

أكد الرئيس دونالد ترامب أنه يقف إلى جانب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم التقارير التي أشارت إلى احتمال ضلوعه في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بحسب مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز الثلاثاء.

ورفض ترامب في المقابلة التي أجريت في المكتب البيضاوي التعليق عما إذا كان ولي العهد السعودي متورطا في الجريمة.

وقال: "هو (بن سلمان) قائد السعودية. السعوديون كانوا حليفا جيدا لنا".

وعندما سئل عن معلومات لرويترز بشأن محاولات أعضاء في العائلة الحاكمة منع بن سلمان من أن يصبح ملكا للبلاد، قال ترامب إنه لا يملك معلومات بهذا الشأن، لكنه يعرف "أنه متمكن جيدا من السلطة".

وقتل الصحافي السعودي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال مشرعون أميركيون إنهم ينوون مناقشة سلسلة من مشاريع قرارات ضد السعودية، بعد أن اجتمعوا بمديرة سي آي إيه جينا هاسبل وخرجوا من الاجتماع بنتيجة مفادها أن بن سلمان مسؤول عن الجريمة.

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