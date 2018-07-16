ترامب يؤكد ثقته بأجهزة الاستخبارات الأميركية

أكد الرئيس دونالد ترامب الاثنين "ثقته الكبيرة" بأجهزة الاستخبارات الأميركية، مع أنه رفض بعيد لقائه فلاديمير بوتين إدانة موسكو لتدخلها في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وهو ما أكدته تحقيقات أجهزة استخبارات الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة "كما قلت اليوم ومرارا قبل ذلك، لدي ثقة كبيرة بعناصري في أجهزة الاستخبارات. إلا أنني، ومع ذلك، علي أيضا أن أدرك أنه لبناء مستقبل أفضل لا يمكننا على الدوام الاكتفاء بالتركيز على الماضي، وبصفتنا أكبر قويتين نوويتين في العالم علينا أن ننسجم مع بعضنا البعض".

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

وتعرض ترامب لانتقادات حادة حتى من قبل معسكره الجمهوري، لأنهم يعتبرون أنه اتخذ موقفا اعتبر "ممالئا جدا" لروسيا.

وكان مدير الاستخبارات الأميركية دان كوتس قد دافع في وقت سابق الاثنين عن الاستنتاجات "الواضحة" لأجهزته حول وقوع تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وحول "المساعي المتواصلة" التي تقوم بها روسيا لـ"ضرب" الديموقراطية الأميركية.

وقال في بيان "كنا واضحين في تقييمنا للتدخل الروسي في انتخابات 2016 وجهود (روسيا) لتقويض ديموقراطيتنا، وسنواصل تقديم معلومات استخبارية دقيقة وموضوعية لدعم أمننا القومي".

وأعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال مواطنة روسية بتهمة التجسس لصالح موسكو وكشفت توجيه اتهامات إلى 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية متعلقة بانتخابات 2016.