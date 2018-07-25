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ترامب يؤجل قمة مقترحة مع بوتين إلى 2019

ترامب وبوتين خلال لقائهما في هلسنكي

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن القمة المقبلة بين دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لن تعقد عام 2018 ، معتبرا أنها يجب أن تحصل بعد انتهاء التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون "يعتقد الرئيس أن الاجتماع الثنائي المقبل مع الرئيس بوتين يجب أن يتم بمجرد أن تنتهي الحملة الشعواء ضد روسيا. لذا، قررنا أن تعقد القمة العام المقبل".

كان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي إن ترامب وجه بولتون إلى دعوة بوتين إلى واشنطن لعقد اجتماع في الخريف.

ولم يحدد المحقق مولر أي موعد زمني لانتهاء تحقيقه.

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