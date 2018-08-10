ترامب يضاعف الرسوم على واردات تركية.. وهبوط قياسي لليرة

تراجعت الليرة التركية الجمعة إلى مستوى قياسي وخسرت 19 بالمئة من قيمتها خلال اليوم الذي شهد إعلان الرئيس دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وكان ترامب قال إنه أمر بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا، على خلفية توتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى تراجع قيمة الليرة التركية بشكل سريع مقابل الدولار الأميركي "القوي جدا".

ووصل سعر الدولار إلى حوالي 6.57 ليرة تركية مساء الجمعة بعد تغريدة الرئيس ترامب.

وكان البيت الأبيض أعلن في آذار/مارس فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 و10 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم، ما يعني أن هذه المنتجات ستخضع للضريبة الآن بنسبة 50 و20 في المئة على التوالي.

وأوضح الرئيس الأميركي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا "ليست جيدة في الوقت الحالي".

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

وفرضت الإدارة الأميركية مطلع الشهر الجاري عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.

وجاءت العقوبات على خلفية أزمة القس الأميركي أندرو برانسون الذي هو قيد الإقامة الجبرية في تركيا على خلفية محاكمة بتهمتي "التجسس" والإرهاب".

وكان الرئيس ترامب هدد الشهر الماضي بفرض عقوبات كبيرة على تركيا في حال عدم إطلاق سراح برانسون.