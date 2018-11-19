ترامب وميلانيا يستقبلان شجرة الكريسماس

تسلم الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا الاثنين شجرة الكريسماس وسط مراسم تقليدية تخللتها وصلات موسيقية تدشن رسميا احتفالات أعياد نهاية السنة.

ووصلت الشجرة المحمولة بواسطة عربة يجرها حصانان إلى البيت الأبيض، بينما تجمع ضيوف الرئيس وزوجته لمشاهدة وصول الشجرة إلى مقرها الجديد.

وما أن وقفت العربة عند مدخل البيت الأبيض، حتى نزل الرئيس والسيدة الأولى من على درجات السلم، ثم سارا حولها، وقاما بتحية سائقي العربة.

​ويختار البيت الأبيض شجرته كل عام بعناية فائقة عبر منافسة وطنية بين مزارعي أشجار التنوب، التي تشرف الرابطة الوطنية لشجرة الميلاد على تنظيمها منذ عام 1966.

وفاز بالمسابقة هذا العام لاري سميث، من نورث كارولاينا، الذي يقوم ببيع أشجار عيد الميلاد منذ عام 1980، وقد تنافس في المسابقة الوطنية أربع مرات.

قدم سميث شجرة عيد الميلاد لنائب الرئيس في عام 2001، ثم حالفه الحظ ليقدمها للرئيس لأول مرة.