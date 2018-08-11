ترامب وماكرون يناقشان قضايا تجارية وأمنية

ناقش الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الجمعة قضايا تجارية وأخرى أمنية تشمل سورية وإيران.

وكتب ترامب في تغريدة أنه أجرى اتصالا هاتفيا "طيبا للغاية" معه.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين ناقشا‭ ‬"مجموعة كبيرة من القضايا التجارية والأمنية تشمل الوضع في إيران والشرق الأوسط بشكل أوسع".

وذكر قصر الإليزيه في بيان أنهما تطرقا إلى الأوضاع في سورية وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان ترامب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل في تموز/يوليو الماضي، وهناك انتقد ترامب أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.

ويدور خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية على واردات الألومنيوم والصلب من فرنسا ودول أخرى.