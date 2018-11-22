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ترامب: استنتاجات الاستخبارات لا تورط بن سلمان

الرئيس ترامب خلال حديثه للصحافيين في مار لارغو

جدد الرئيس دونالد ترامب الخميس تأكيده أن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لم تخلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في تصريح للصحافيين في ولاية فلوريدا إن بن سلمان شعر بالأسف لمقتل الصحافي السعودي أكثر منه.

وأضاف: "أكره الجريمة وأكره ما تم فعله وأكره التغطية عليها. دعوني أخبركم بهذا. ولي العهد يكره هذا أكثر مني".

وجدد ترامب التأكيد على أهمية الحفاظ على علاقات وثيقة مع المملكة وقال في هذا الإطار: "سأقول بكل قوة إن السعودية حليف مهم للغاية، وإذا ما اتبعنا معايير معينة فلن نتمكن من الحصول على حلفاء مع أي دولة تقريبا".

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