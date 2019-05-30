ترامب وشاناهان ينفيان طلب إخفاء سفينة جون ماكين

نفى وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان صحة التقارير التي تحدثت عن طلب البيت الأبيض إبقاء سفينة تابعة للبحرية الأميركية تحمل اسم السناتور الراحل جون ماكين، بعيدة عن نظر الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة لليابان حيث ترسو السفينة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية إن شاناهان "لم يبلغ بأمر نقل السفينة يو اس اس جون ماكين ولا بالأسباب التي تقف وراء هذا الطلب".

وتداولت وسائل إعلام أميركية نبأ كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أورده، وقالت فيه إن مسؤولا أميركيا طلب في رسالة إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة "ألا تكون السفينة يو اس اس جون ماكين ظاهرة" خلال الزيارة الرئاسية.

الرئيس ترامب رد على المزاعم في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء قال فيها "لم أبلغ بأي شيء متعلق بسفينة سلاح البحرية يو اس اس جون اس ماكين خلال زيارتي الأخيرة إلى اليابان".

وذكرت الصحيفة أنه كان من الصعب نقل السفينة التي يجري تصليحها في قاعدة يوكوسوكا الأميركية البحرية حيث ألقى ترامب الثلاثاء خطابا على متن سفينة "يو اس اس واسب" التي كانت هي الأخرى راسية في ذات القاعدة.

لذلك تم، حسب وول ستريت نقلا عن مصادر قريبة، "حجب اسم ماكين وأعطي بحارتها عطلة في ذلك اليوم".

والسفينة "يو اس اس جون اس ماكين" تحمل اسم والد وجدّ السناتور الراحل جون ماكين الثالث الذي كانت بينه والرئيس ترامب خلافات كبيرة.

وتوفي ماكين الذي حظي باحترام كبير في السياسة الأميركية، في 25 آب/أغسطس 2018 عن 81 عاما بعد إصابته بسرطان في الدماغ. وطلب قبل وفاته ألا يحضر الرئيس ترامب جنازته.

وهاجم ترامب مرارا الطيار الحربي السابق، وقال خصوصا في آذار/مارس "لم أكن يوما من المعجبين بجون ماكين ولن أكون يوما كذلك".