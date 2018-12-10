ترامب وخاشقجي ومولر.. قائمة 'تايم' لشخصية العام

أعلنت مجلة "تايم" الأميركية الاثنين قائمتها القصيرة للفوز بلقب "شخصية العام" وشملت الرئيس دونالد ترامب والصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي والمحقق الأميركي الخاص روبرت مولر.

وواصل ترامب الظهور على قائمة "تايم" بعد أن اختارته المجلة الشهيرة شخصية العام في 2016.

وضمت القائمة، المكونة من 10 أشخاص ومجموعات، كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن.

ومن بين الأسماء التي رشحت للقب شخصية العام كذلك المخرج الأميركي رايان كوغلر بعد النجاح الكبير لفيلمه "بلاك بانثر" والأستاذة الجامعية كريستين فورد التي كانت محط الأنظار في اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد القاضي بالمحكمة العليا بريت كافناه، بالإضافة إلى دوقة ساسيكس والممثلة السابقة ميغان ماركل.

وشهدت القائمة ظهور مجموعتين هما عائلات المهاجرين التي تفرق أفرادها على الحدود الأميركية في وقت سابق هذا العام وكذلك الحراك الداعم لتشديد قوانين حمل السلاح في الولايات المتحدة والذي اشتعل بعد حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا.

وتختار "تايم" شخصية العام منذ 1927، واختارت المجلة "النساء اللواتي كسرن الصمت حيال الاعتداء والتحرش الجنسي" للفوز بلقب شخصية عام 2017.