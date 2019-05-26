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ترامب: واثق بأن كيم سيفي بوعده لي

الرئيس دونالد ترامب في اليابان بصحبة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

بدد الرئيس دونالد ترامب الأحد المخاوف بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة قائلا إنه واثق من أن زعيم البلاد كيم جونغ أون سيفي بوعوده.

وقال ترامب على تويتر "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت بعض أفراد شعبي وآخرين لكنها لم تزعجني. لدي ثقة في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي".

ويقوم ترامب حاليا بزيارة دولة لليابان.

وغادر ترامب قمته الثانية مع كيم هذا العام في فيتنام من دون اتفاق سلام، لكنه يعول كثيرا على علاقتهما الشخصية، على الرغم من تصرفات كوريا الشمالية التي يعتبرها آخرون استفزازية.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب المخاوف بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال إقامته في طوكيو.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون السبت بأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي.

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