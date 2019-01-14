ترامب لأردوغان: لا تسئ للأكراد في سوريا

قال البيت الأبيض الإثنين إن الرئيس دونالد ترامب أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على أهمية "عدم الإساءة" للأكراد وجميع القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في سوريا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد سيلتقي نظيره التركي الثلاثاء لمناقشة التعاون العسكري في سوريا.

الرئاسة التركية من جانبها أعلنت أن أردوغان وترامب ناقشا خلال المحادثة الهاتفية اقامة "منطقة آمنة" في سوريا.

وبحث الرجلان "فكرة إنشاء منطقة أمنة يتم تطهيرها من الإرهاب في شمال البلاد"، بحسب بيان الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن استعداد بلاده لتقديم كل أشكال التعاون والدعم اللوجستي لانسحاب القوات الأميركية من سوريا، حسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأكد أنه "لا توجد مشكلة لتركيا مع الأكراد، وبأن الهدف التركي هو إزالة الخطر الذي يتهدد الأمن القومي التركي من المنظمات الإرهابية".

وكان الرئيس ترامب هدد الأحد تركيا بـ"تدميرها اقتصاديا" في حال ضربت الأكراد في سوريا، داعيا الأكراد إلى عدم استفزاز أنقرة، وأكد استمرار ضرب داعش رغم الانسحاب من سوريا.