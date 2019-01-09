ترامب: لدينا أزمة أمنية وإنسانية على الحدود

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن الكثير من الاميركيين يصيبهم الضرر من جراء الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وأضاف ترامب في خطاب تليفزيوني، وجهه للشعب الأميركي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، أن " الآلاف من الأميركيين قتلوا نتيجة أولئك الذين يدخلون بصورة غير شرعية وسيقتل مثلهم في حال استمر الأمر".

وتابع ترامب "هناك أزمة امنية وإنسانية على الحدود مع المكسيك".

وأعرب عن أمله في أن "نسمو فوق السياسات الحزبية لخدمة أمننا القومي".

وشدد ترامب على أن معظم المخدرات "يدخل عبر الحدود مع المكسيك" محذرا من أن "المزيد من الأميركيين سيموتون بسببها" ما لم يوضع حد للثغرات الأمنية هناك.

وطلب الرئيس الأميركي تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار فولاذي بدلا من الجدار الإسمنتي الذي كان مقترحا سابقا، مشيرا إلى أنه قدم مقترحات للكونغرس لتأمين الحدود وطلب إغلاق الثغرات الأمنية.

ويأتي خطاب الرئيس ترامب قبل أن يتوجه إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الخميس وسط تواصل الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، بسبب إصراره على تمرير الكونغرس ميزانية خاصة لبناء الجدار.

ودخلت الإدارة الاميركية في حالة إغلاق جزئي منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.​

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي اتهمت الرئيس ترامب من جهتها باحتجاز الأميركيين "رهائن" في مسألة الإغلاق الحكومي.

وقالت في كلمة مشتركة مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تلت خطاب الرئيس إن "النساء والأطفال على الحدود الجنوبية ليسوا خطرا على أمننا القومي".

فيما طالب شومر من جهته "بإعادة فتح الحكومة أثناء النقاشات بشأن أمن الحدود".