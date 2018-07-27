ترامب: نمو الاقتصاد الأميركي معجزة

أشاد الرئيس دونالد ترامب الجمعة بالنمو الملحوظ للاقتصاد الأميركي معتبرا أنه "معجزة"، مضيفا أن وتيرة النمو التي تعتبر الأسرع منذ نحو أربع سنوات هي تأكيد على فعالية سياسته الاقتصادية.

وقال ترامب في كلمة ألقاها بالبيت الابيض "نحن في طريقنا نحو تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ أكثر من 13 عاما"، مضيفا "أينما ننظر نرى نتائج المعجزة الاقتصادية الأميركية".

وجاء في تقرير نشرته وزارة التجارة الأميركية الجمعة أن حجم الاقتصاد الأميركي تجاوز 20 تريليون دولار وأن إجمالي الناتج الداخلي ازداد بنسبة 4.1 بالمئة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو ما جعل من الولايات المتحدة الأسرع نموا بين الدول المتقدمة.

وحسب التقرير فان النمو في النصف الأول من العام الحالي تجاوز ثلاثة بالمئة وهو ما يطابق أهداف البيت الأبيض ويفوق التوجه الذي ساد في السنوات السابقة.

وقال ترامب إن اقتصاد الولايات المتحدة "يثير غيرة العالم"، وإنه "مع التوصل إلى اتفاقات تجارية إضافية سنحقق أرقاما أعلى من هذه".

وخلال الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو سجل إنفاق المستهلكين أعلى مستوى له منذ أربع سنوات تقريبا مع إقبال أكبر للأميركيين على شراء السيارات وإنفاق أكثر تحررا على العناية الصحية والعقارات والخدمات العامة والمطاعم والفنادق، حسب تقرير وزارة التجارة.