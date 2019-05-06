ترامب: ندعم إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها

أكد الرئيس دونالد ترامب الأحد وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها.

وقال ترامب في تغريدة "مرة أخرى، تتعرض إسرائيل إلى وابل من الهجمات الصاروخية القاتلة من قبل جماعات إرهابية كحماس والجهاد الإسلامي. ندعم إسرائيل 100 في المئة في الدفاع عن مواطنيها".

وأضافت ترامب موجها حديثه للغزيين أن "هذه الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل لن تجلب لكم إلا مزيدا من التعاسة".

وطالب ترامب سكان القطاع بإنهاء العنف والعمل باتجاه السلام.

وقتل أربعة إٍسرائيليين و 12 فلسطينيا بعد قصف إسرائيلي على القطاع ردا على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.